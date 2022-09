Silber auf Landesebene: Rehehausen freut sich über zweiten Platz

Magdeburg/Rehehausen - Zum Sieg auf Landesebene hat es nicht gereicht, dennoch ist in Rehehausen die Freude groß: Beim elften Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ belegte das Dorf einen zweiten Platz. Im Rahmen des Landeserntedankfestes in Magdeburg überreichte Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) die Auszeichnung sowie eine Geldprämie in Höhe von 2.000 Euro.

Die Auszeichnung in Gold und ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro haben die Orte Wolfsberg (Landkreis Mansfeld-Südharz) und Güsen (Landkreis Jerichower Land) erhalten. Silber und ein Preisgeld über 2.000 Euro gingen außerdem an die Orte Spora mit Nißma, Oelsen und Prehlitz-Penkwitz aus dem Burgenlandkreis, Langeneichstädt aus dem Saalekreis, Zscherndorf aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Bebertal aus dem Landkreis Börde sowie Ranies aus dem Salzlandkreis. Über 1.000 Euro und eine Auszeichnung in Bronze können sich Lüderitz aus dem Landkreis Stendal sowie Hessen aus dem Landkreis Harz freuen.

Hoym (Salzlandkreis) wurde für sein beispielhaftes Vereinsnetzwerk mit einem Silber-Sonderpreis geehrt. Diesen haben zudem Zichtau (Altmarkkreis Salzwedel) für eine nachhaltige Grüngestaltung und Bethau (Landkreis Wittenberg) für ein außergewöhnliches Jugendengagement erhalten. Das Preisgeld für diese Orte beträgt jeweils 2.500 Euro.

Der ländliche Raum ist Rückgrat unseres Landes. Landwirtschaftsminister Sven Schulze

„Der ländliche Raum ist Rückgrat unseres Landes und ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort – heute und in Zukunft. Das bisher zumeist ehrenamtliche Engagement, mit dem dort attraktive, altersübergreifende Treffpunkte geschaffen werden, ist auch Anziehungspunkt junger Familien“, sagte Minister Schulze.

Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ soll das Bewusstsein der Bürger für ihre Wohnorte gestärkt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Dörfer zeigten, wie ihre Gemeinschaften mit viel Kreativität, Leidenschaft und Einfallsreichtum zu einem attraktiven Leben auf dem Land beitragen. Im Wettbewerb werden Entwicklungs- und wirtschaftliche Konzepte, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die Grüngestaltung bewertet. Besonders berücksichtigt werden die Ausgangslage sowie die eigenständigen Leistungen der Dorfgemeinschaft bei der Bewältigung von Herausforderungen.