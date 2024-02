Die Naumburger Litfaßsäulen bieten seit Wochen einen traurigen Anblick. Von Plakaten mit diversen Ankündigungen fehlt jede Spur. Warum das so ist. Was die Stadtverwaltung plant.

Plakatierung in Naumburg

Für die aktuell insgesamt 25 Litfaßsäulen in Naumburg, wie hier in der Kösener Straße, ist der Pachtvertrag vor kurzem ausgelaufen.

Naumburg. - Tote Hose in Naumburg? Nein, das ist kein Schreibfehler – die Band „Die Toten Hosen“ ist tatsächlich nicht gemeint, sondern der Eindruck, den derzeit die städtischen Litfaßsäulen erwecken. Die insgesamt 25 sonst so bunten, mit vielen kulturellen Ankündigungen aufwartenden Säulen fristen momentan plakatlos und teils bis auf den blanken Beton vom alten Papier befreit ihr Dasein. Der Grund: Günter Manger, der über Jahre die Litfaßsäulen mit aktuellen Plakaten beklebt hat, trat seinen Ruhestand an. Zu diesem Zeitpunkt lief sein Pachtvertrag mit der Stadt aus.