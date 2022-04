Sicherer Start in den Frühling: Tageblatt/MZ lädt am 14. Mai zur Naumburger Automesse

Der ADAC bietet Digital-Diagnose an. Was außerdem noch an diesem Tag geplant ist.

Naumburg - Mit dem Frühling beginnt die Lust, etwas zu unternehmen. Auch die ersten Urlaubstage laden ein, eine Reise zu starten. Da ist es wichtig, dass das Auto fit ist. Eine gute Möglichkeit, die Funktionen des eigenen Pkw kostenlos überprüfen zu lassen, bietet die Naumburger Automesse am Sonnabend, 14. Mai. Dann wird neben vielen anderen Angeboten auch der knallgelbe Truck der ADAC-Autodiagnose Digital auf der Vogelwiese zu finden sein.

„Bei einem Kurzcheck prüfen wir die Funktion der Stoßdämpfer, Bremsen und der Beleuchtung“, kündigt Jens-Peter Scholz vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt an. Von 10 bis 16 Uhr steht der Truck bereit. Allerdings ist er auch nach der Messe vor Ort. Am 16. und 17. Mai jeweils von 10 bis 17 Uhr und am 18. Mai von 10 bis 13 Uhr werden umfangreichere Prüfungen angeboten. Diese allerdings, so Scholz, sind dann kostenpflichtig. Informationen zu den Prüfpaketen und Preisen sind im Internet zu finden.

Wie Scholz ist auch Tageblatt/MZ-Geschäftsführer Olaf Döring froh, dass die Automesse nach längerer Corona-Pause nun wieder stattfinden kann. Tageblatt/MZ als Veranstalter hat dazu knapp 30 Partner ins Boot geholt, die sich auf dem Markt und in der Jakobsstraße, auf dem Holzmarkt und auf dem Theaterplatz präsentieren werden. Vertreten sind zahlreiche Autohäuser aus der Region sowie Anbieter weiterer Formen der Mobilität. So können sich die Besucher über den Verleih von E-Bikes ebenso informieren wie über das Wirken des Vereins Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena. „Ergänzt wird dies durch ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie“, kündigt Döring an.

Auch Vereine wie das Deutsche Rote Kreuz mit Rettungswagen und Rettungsboot oder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft nutzen die Messe, um über ihre Arbeit zu informieren. Die Polizei ist zum Thema Verkehrssicherheit mit einem Überschlagssimulator vor Ort. Moderation und Musik - so tritt ab 14 Uhr die Band „Leuchtreklame“ auf - sowie Stände für Speisen und Getränke runden das Angebot ab. Tageblatt/MZ empfängt die Leser am Stand am Markt/Ecke Jakobsstraße und lädt zu einem Gewinnspiel ein. Nach der Eröffnung der Messe um 10 Uhr durch Landrat Götz Ulrich und OB Armin Müller (beide CDU) startet ebenfalls am Moderationsstand eine Automodenschau. In jeweils 15-minütigen Präsentationen stellen mehrere Autohäuser neue Modelle vor.