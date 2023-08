Die Marinekameradschaft Naumburg und Umgebung 1905 „Gorch Fock“ begeht im „Fischhaus“ in Schulpforte das 30-jährige Jubiläum ihrer Neugründung. Was dem Verein wichtig ist.

Vereinsleben in Naumburg

„Die blauen Jungs vom Wipperstrand“ ist der vollständige Name des Shanty-Chors aus Hettstedt, der am Sonntag Klassiker wie „La Paloma“ zum Besten gab.

Schulpforte - Schauplatz und Ambiente konnten passender kaum sein, und selbst das in diesen Tagen wechselhafte Wetter spielte über weite Strecken mit bei dem kleinen Jubiläumsfest am vergangenen Sonntag im „Fischhaus“ in Schulpforte: Die Marinekameradschaft Naumburg und Umgebung „Gorch Fock“, deren Tradition bis ins Jahr 1905 zurückreicht, beging den 30. Jahrestag ihrer Neugründung.