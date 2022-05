Serie der Löbitzer hält, Fünferpack von Litzkendorf

VSG-Team gewinnt dritte Kreisklasse-Partie in Folge. Torfestival der Karsdorfer. Rettungshubschrauber muss in Baumersroda landen.

Naumburg - Weil die Kombination Balgstädt/Laucha II coronabedingt bei der Reserve des ESV Herrengosserstedt nicht antreten konnte, kam am Samstag in der hiesigen Kreisliga-Staffel nur eine Partie zur Austragung.

KREISLIGA: Blau-Weiß Bad Kösen II - FC ZWK Nebra II 2:3 (0:1). Maik Grottel und Mirko Bönicke für die Gastgeber sowie Niklas Hesse und Ronny Ihle auf der Gegenseite konnten erste gute Chancen nicht nutzen. Ihle (33.) sorgte dann für die Pausenführung der ZWK-Reserve. Durch ein Eigentor des Nebraers Christian Schmidt (46.) glichen die Kurstädter aus. Weitere Gegentreffer verhinderte Gästekeeper Michael Niehoff zunächst mit guten Paraden. Nachdem die Blau-Weißen einen aus ihrer Sicht klaren Elfmeter (Foul an Marc Eschrich) nicht erhalten hatten, wurde den Kickern von der Unstrut dann ein umstrittener Strafstoß zugesprochen, den Marvin Christiani (68.) zum 1:2 verwandelte. Nach einem Pfostentreffer von Hesse staubte Christiani zum 1:3 (70.) ab. Mehr als das Anschlusstor von Oliver Böhme (88.) gelang den Bad Kösenern nicht mehr.

KREISKLASSE, Staffel 1: Baumersrodaer SV II - Reinsdorfer SV 1:0 (0:0). Trauriger „Höhepunkt“ einer chancenarmen ersten Halbzeit war kurz vor dem Pausenpfiff ein unglücklicher Zusammenstoß des Reinsdorfers Tobias Wölfel mit seinem Gegenspieler, wobei sich Wölfel eine Kopfverletzung zuzog. Die Besatzung des herbeigerufenen Rettungswagens forderte einen Rettungshubschrauber an, der den RSV-Akteur in die Bergmannstrost-Klinik nach Halle flog. „Unser Spieler hat sich eine Gehirnerschütterung und eine Kopfprellung zugezogen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir wünschen Tobias baldige Genesung“, so Reinsdorfs Spielertrainer Ralf Staake. Nach einer halbstündigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. „Ein Abbruch der Partie hätte eine Verhandlung vor dem Sportgericht nach sich gezogen. Das wollten wir vermeiden. Der Schock saß aber bei allen tief“, berichtet der RSV-Coach. Der Baumersrodaer Leon Bölke (81.) traf dann nur den Pfosten des Gästekastens, ehe Ralf Staake (88.) nach einer Flanke von Florian Frenzel ein Eigentor zum 1:0-Endstand unterlief.

SV Kaiserpfalz - SC Naumburg III 0:4 (0:2). Die Gastgeber konnten gegen den bereits als Meister und Aufsteiger zur Kreisliga feststehenden Tabellenführer nur zu zehn antreten. Trotzdem kämpften die Kaiserpfälzer tapfer, und ihr Torwart Kevin Spenner zeigte einige gute Paraden. Alwin Zedler (15.) und Luis Weiland (40.) sorgten für die Pausenführung des Favoriten. Mit aller Kraft stemmten sich die Einheimischen in Unterzahl gegen die Niederlage, aber sie konnten weitere Gegentore nicht verhindern. Erneut war Zedler (75.) erfolgreich, und den Endstand stellte Julian Könnicke (85.) mit einem Schuss von der Strafraumgrenze her.

Germania Schönburg/Possenhain - SG ZW Karsdorf 2:7 (1:4). Torfestival auf dem Sportplatz in Possenhain: Matthias Litzkendorf „erschoss“ das gastgebende Germania-Team beinahe im Alleingang. Fünf Treffer gelangen dem Routinier und früheren Coach der Karsdorfer. Mike Kutschbach hatte die Einheimischen in Front gebracht, und Tim Siebeck sorgte mit dem zweiten Treffer des Tabellensiebenten für den Schlusspunkt in dieser Partie. Für das ZW-Team, das sich mit diesem deutlichen Sieg auf den vierten Platz verbesserte, waren neben dem „Man of the Match“ noch Jonas Stöckel und Florian Butter erfolgreich.

FSV Klosterhäseler - Lossa/ Rastenberg II 0:4 (0:2). Tore-Doppelpacks von Marcus Keitel und Arian Gorges bescherten der Eintracht/Union-Reserve einen deutlichen Sieg beim Ranglistenachten. Zudem machte die länderübergreifende Spielgemeinschaft im Kampf um den Titel „Best of the Rest“ - also um Platz zwei hinter der alles überragenden SCN-Dritten - Boden zu den Reinsdorfern gut.

VSG-Keeper Mark Seidel und seine Vorderleute hatten am Samstag so einige turbulente Situationen zu überstehen. Am Ende blieben aber alle drei Punkte im Wethauthal, und die Löbitzer festigten ihren vierten Tabellenplatz. (Foto: Torsten Biel)

Staffel 2: VSG Löbitz - Leißling/Goseck II/Markwerben II 3:1 (1:1). Die Wethautaler bleiben auf Erfolgskurs und feierten ihren dritten Sieg in Folge. Lucas Cebulla, Maxl Rüger und Ludwig Schlag konnten zunächst aber gute Einschussmöglichkeiten der VSG-Elf nicht nutzen. In Führung ging dann die Dreier-Kombi, als Kai Tillmann (33.) nach einem Foul des Löbitzer Keepers Mark Seidel den fälligen Strafstoß sicher verwandelte. Tom Böhme und Cebulla scheiterten am starken Gästetorwart Jan Suttinger. Sekunden vor dem Pausenpfiff glich Paul Plobner, der zuvor mit einem Freistoß nur die Querlatte getroffen hatte, aus. Ludwig Schlag (60.) nach einem Zuspiel von Plobner und Tom Böhme (90.) nach einem sehenswerten Pass von Moritz Prater sorgten schließlich für den Heimsieg des Tabellenvierten.