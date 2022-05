Sender-Empfänger-Problem

Abtlöbnitz - So gut wie jeder ist pro Windkraft und erneuerbare Energien - solange nicht ein Monster-Windrad direkt vor seiner Nase steht. Dieses nachvollziehbare Dilemma wusste auch die Bürgerinformationsveranstaltung nicht aufzulösen, die am vorigen Montag in Abtlöbnitz stattfand - und bei der es um das von den Betreibern beabsichtigte Repowering (die Erneuerung der Anlagen) im Windpark Molauer Platte ging (Tageblatt/MZ berichtete mehrfach).