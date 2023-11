In Tauhardt steigt am kommnden Sonnabend der große Spendenlauf für den schwer kranken Tristan Treuse aus Steinburg. Die Ex-Weischützerin Madlen Hoffmann beteiligt sich von ihrem Urlaubsort La Reunion aus.

Selbst in der Südsee aktiv - Ehemalige Weischützerin dreht Strandrunde für guten Zweck

Gegen 18.30 Uhr Ortszeit konnte die Weischützerin Madlen Hoffmann gestern Abend ihre erste Laufrunde am Strand von La Réunion drehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

La Réunion/Naumburg - Eigentlich wollte Madlen Hoffmann ihre erste Trainingsrunde am Strand der Südsee-Insel La Réunion, auf der sie seit gestern einen zweiwöchigen Urlaub verbringt, bereits am Mittag drehen. Doch weil ihr zunächst geplanter Zubringer-Flug von Mauritius ausfiel, konnte sie erst in der Abenddämmerung die Laufschuhe schnüren.