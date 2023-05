Altenroda/hbo - In Folge von Sekundenschlaf, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, kam ein Autofahrer am Montagmorgen in Altenroda von der Nebraer Straße ab.

Er fuhr mit seinem Wagen gegen einen Baum, wodurch er und seine beiden Mitfahrer allesamt leicht verletzt wurden. Sie wurden medizinisch versorgt.