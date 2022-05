Sekt, Geschichte und Musik: Rotary Club Aachen-Frankenburg besucht Region

Naumburg - Sekt, Geschichte und Musik - eine bessere Mischung für den ersten Tag des Besuches des Rotary Clubs Aachen-Frankenburg in der Partnerstadt Naumburg und der Saale-Unstrut-Region hätte Club-Präsident Thomas Förl nicht auswählen können. Am Donnerstagabend waren die Rotarier nach Zwischenstopps in Wetzlar und Weimar in Naumburg angekommen. Am Freitagmorgen dann wurden sie von Mike Eberle zu einer Führung durch die Sektkellerei in Freyburg begrüßt. Eberle ist nicht nur Geschäftsführer des bundesweit bekannten Unternehmens, sondern ebenso aktueller Präsident des Naumburger Rotary Clubs.

