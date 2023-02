Die Lossaer Kita „Bummi“ nimmt am Programm „Auf!leben - Zukunft ist jetzt“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung teil. Welche Erfahrungen dabei gesammelt werden.

Kindertagesstätte „Bummi“ in Lossa

Lossa - Ausnahmezustand Corona mit Folgen auch für die Jüngsten - Entscheidungsträger räumen inzwischen ein, dass einige der Maßnahmen nicht nötig gewesen seien, so die Schulschließungen. Nicht spurlos ging diese Zeit an den Schülern vorbei. Doch auch die Allerjüngsten haben gelitten. Zur Erinnerung: Die Kindertagesstätten durften monatelang nur von jenen Mädchen und Jungen besucht werden, deren Eltern in sogenannten „systemrelevanten“ Berufen arbeiteten.