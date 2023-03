Ervin Kullafi (l.) kann diesen Schuss des Gleinaers Phillip Sawall nicht verhindern. Rechts im Bild: der agile Max Wabnitz, der den zweiten Treffer der gastgebenden SCN-Dritten in diesem Kreisliga-Spiel vorbereitete.

Naumburg - Auf den beiden unteren Ebenen des Kreisfußballs fiel aus Sicht der Männermannschaften aus der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende nur die Partie der Mertendorfer in der Kreisliga, Staffel 2, aus. Die anderen hiesigen Teams erreichten in ihren Punktespielen folgende Resultate.