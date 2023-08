Naumburg - Es entspricht eigentlich der Logik: Wenn alle Branchen jammern, dass sie keine Auszubildenden finden und dass sie keine Stellen nachbesetzen können, muss es ja auch irgendwo einen Berufszweig geben, wo sich die jungen Menschen alle zuhauf tummeln. Oder? „Also wir kennen keinen. Überall wird gesucht“, lautete am gestrigen Dienstag aber die einhellige Meinung des Organisationsteams der Ausbildungsmesse „MyFuture“. Diese findet auch in diesem Jahr im Naumburger „Turbinenhaus“ statt - und zwar wieder an drei Tagen, vom 11. bis 13. September.

Statt wie im Vorjahr etwa 450 werden nach aktuellem Stand der Anmeldungen bis zu 700 Jugendliche aus den Schulen der Saale-Unstrut-Region erwartet. Aus den Sekundarschulen werden es die Neunt- und Zehntklässler, aus den Gymnasien Elft- und Zwölftklässler sein. Und auch bei den Ausstellern gibt es ein gestiegenes Interesse. 50 hiesige Institutionen, vor allem Handwerksbetriebe, aber auch Verwaltungen oder Firmen aus der Gesundheitsbranche wollen sich präsentieren.

Fachkräfte der Zukunft gesucht

Dass deren Stände nur als bloße Ablage für Broschüren dienen, ist aber nicht das Ziel der Veranstalter, die da wären: der Verein der Naumburger Unternehmer und Geschäftsleute, der Turbinenhausverein und die Stabsstelle Strukturwandel des Burgenlandkreises. „Die Firmen sollen einen Stand anbieten, an dem die Jugendlichen ganz praktisch etwas tun können“, sagte Olaf Döring, der Geschäftsführer des Zeitungsverlags Naumburg/Nebra sowie Mitorganisator. Und die Firmen scheinen sich etwas ausgedacht zu haben: Die MuR-Stahlbau will auf einer Freifläche schweißen, das Weingut Frölich-Hake einen Traktor und das Klinikum eine Reanimationspuppe mitbringen, die GRS Gebäudereinigung zeigen, wie man Fenster putzt, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Dass die Messe den Firmen etwas bringt, zeigt sich dadurch, dass fast alle Stände des Vorjahres wieder am Start sind. Damals, so berichten die Organisatoren, hätten im „Turbinenhaus“ etwa das Kleinjenaer Sanitärunternehmen Jacob oder ein Pflegedienst neue Praktikanten angeworben - und aus denen werden womöglich Lehrlinge und später die Fachkräfte der Zukunft.

Die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Süd blickt hingegen gar nicht so weit, sondern ist noch mit dem anstehenden Ausbildungsjahr beschäftigt. So sagte deren Chefin, Simone Meißner, jüngst: „Im Fokus stehen nun verstärkt die Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsvertrag haben. Insgesamt stehen die Chancen sehr gut.“ So seien noch über 100 Bewerber unversorgt. Sie könnten jedoch aus einer großen Zahl offener Lehrstellen auswählen.

Aber, um zur eingangs gestellten Frage zurückzukommen, wo die Jugendlichen und Fachkräfte denn nun sind, da sie ja in der Region nicht in allen Branchen gleichzeitig fehlen können: Doch, können sie anscheinend schon - indem sie im Geburtenknick nach der Wende gar nicht erst geboren wurden oder aufgrund eines Studiums in angesagte Städte wie Berlin oder Leipzig gezogen sind oder nach dem Schulabschluss erst mal in Spanien oder in Neuseeland zu sich selbst finden. Aber: Sollten sie dort feststellen, dass es in der Heimat ja auch ganz schön war und man an Saale und Unstrut die freie berufliche Auswahl hat, dann sei ihnen die Selbstfindungsphase gegönnt.

Nachmittags individuelle Besuche möglich

Vom 11. bis 13. September werden die „MyFuture“-Messe besuchen: aus Naumburg die Humboldt-, Schweitzer- sowie Jan-Hus-Sekundarschule, die Sekundarschulen Freyburg und Bad Bibra, die Käthe-Kruse-Schule, die Förderschule für Lernbehinderte, die Berufsbildenden Schulen Burgenlandkreis sowie das Gymnasium Laucha. Die Naumburger Domgymnasiasten können die Messe an den drei Nachmittagen selbstständig wahrnehmen. Diese Möglichkeit steht in diesem Jahr erstmalig auch allen anderen Interessierten offen. Hinter dem abgebildeten QR-Code verbirgt sich das Programm für die drei Messetage. Falls ein Elternteil sieht, dass sein Kind an einem Vormittag mit der Schule die Messe besucht, am folgenden Tag aber ganz andere, ebenfalls interessante Aussteller vor Ort sind, so ist ein eigenständiger Besuch zwischen 14 und 17 Uhr empfehlenswert.