Schützendes Quartier in Naumburg

In einer eilends hergerichteten Gemeinschaftsunterkunft des Burgenlandkreises sind die ersten vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen eingetroffen.

Von Lwiw nach Naumburg: Sasha (von rechts) mit Mutter Olena und Tatjana mit Tochter Lisa werden von ihrer gemeinsamen Bekannten Ljuba, die seit fast drei Jahrzehnten in der Domstadt lebt, begrüßt.

Naumburg - Nach zwei Tagen und zwei Nächten nervenaufreibender Flucht aus dem ukrainischen Kriegsgebiet hatten sie 1.20 Uhr morgens endlich das rettende und Geborgenheit bietende Dach über dem Kopf: Die beiden Mütter Tatjana und Olena (auf die Nennung der Nachnamen wird zu ihrem Schutz verzichtet) waren mit ihren Töchtern Lisa (9) und Sasha (15) in der Nacht zum Sonnabend die ersten Ankommenden in der von der Verwaltung des Burgenlandkreises binnen kürzester Zeit hergerichteten Gemeinschaftsunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Von ihrer Heimatstadt Lwiw (oder deutsch: Lemberg) im Westen der Ukraine aus hatten die Vier zu Fuß die polnische Grenze überquert und waren dann mit Bussen über die Stationen Krakow und Wroclaw bis nach Leipzig gelangt. Aus der Messestadt wurden sie von ihrer gemeinsamen Bekannten Ljuba, einer bald schon drei Jahrzehnte in Naumburg lebenden ukrainischen Landsfrau, abgeholt und in das schützende Quartier im Bürgergartenviertel gebracht. „Wir wollten einfach nur noch raus aus diesem Inferno“, berichtet Olena. „Sasha ist Autistin. Sie hat unter dem ständigen Sirenengeheul bei Fliegeralarmen und dem bangen Warten im Bunker besonders gelitten“, sagt sie über ihre Tochter.

Große Dankbarkeit

Wenngleich beide Mütter nach wie vor voller Sorge über ihre schweren Herzens in der Ukraine zurückgelassenen Männer sowie Söhne sind, empfinden sie große Dankbarkeit, in der Domstadt nach ihren traumatischen Erfahrungen erst einmal ein wenig durchatmen zu können. „Es ist alles sehr gut organisiert; die Zimmer sind wunderbar. Ich bin richtig bewegt von der enormen Hilfsbereitschaft, die uns überall begegnet“, sagt Tatjana und muss sich vor lauter Rührung räuspern.

Die schützende Unterkunft für Ukrainer, die vor den Kriegswirren in ihrer Heimat fliehen, ist vom Burgenlandkreis innerhalb nur weniger Tage hergerichtet worden. „Dank seiner früheren Nutzung als Altenheim verfügt das Gebäude von jeher über gute Möglichkeiten zur Unterbringung und auch über ergänzende Infrastruktur wie etwa die beiden Küchen“, erläuterte Anna Lena Hemmer, die Integrationskoordinatorin der Kreisverwaltung.

Jetzt am Startwochenende und für die ersten Ankommenden habe man einige Portionen gekochte Nudeln mit Tomatensoße vorgehalten - künftig sollen sich die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft aber selbst versorgen. Zu diesem Zweck wurden ebenfalls das ganze Wochenende über von fleißigen Helfern Lebensmittelvorräte wie Getränke, Obst, Brot, Eier und Nutella - als „Seelenwärmer“ gerade für die Kinder - herangeschafft. Die Betreuung und Beratung der geflüchteten, möglicherweise traumatisierten Menschen wird durch Sozialarbeiter sichergestellt. Gut 80 Ukrainer können in den nächsten Tagen und Wochen vor Ort Aufnahme finden. Und hier, nach den Schrecken des Krieges, erst einmal ein wenig Kraft schöpfen - so wie das Quartett aus Lwiw.

Hilfe und Friedenskundgebung

Ab sofort können Bürger über das Serviceportal der Kreisverwaltung melden, dass sie bezugsfertigen Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchten. Darauf weist die Behörde hin. Abgefragt werden unter anderem Angaben zur Dauer der Verfügbarkeit des Wohnraums und der Quadratmeterzahl. Wichtig zu wissen ist auch, für wie viele Personen die Unterkünfte zur Verfügung stehen, ebenso, ob eine Möblierung vorhanden ist oder die Nutzung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen soll. Die Migrationsagentur, so heißt es, werde alle Angebote bearbeiten. Der Link zum Serviceportal des Landkreises lautet: https:// service.burgenlandkreis.de/

Die Initiative „Naumburg für Solidarität“ wird ab sofort montags ab 19 Uhr auf dem Markt eine Friedenskundgebung für die Ukraine abhalten. Wie Friderike Hader mitteilt, habe sich Claudia Schützhold, Organisatorin der ersten Demonstration, der Initiative angeschlossen, um unter dem Motto „Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ ein Programm aufzustellen. Neben einem Bericht von einer nach Naumburg geflohenen Frau wird es einen Beitrag von Markus Nierth (ehemaliger Bürgermeister von Tröglitz), sowie Vortrag und Gedicht von Alexander Delfinov geben. Musikalisch begleiten Robert Weinkauf (Verein Schloss Goseck) und der Chor des Domgymnasiums. (mhe)