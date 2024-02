Das Team der Landesschule Pforta belegt den zweiten Platz deutschlandweit beim internationalem Bolyai-Mathematik-Wettbewerb in Marburg. Was die Schüler dort erlebten.

Schüler aus Schulpforte glänzen in Mathe und holen zweiten Platz

Schulpforte/mhe - Der internationale Bolyai-Wettbewerb ist ein jährlich stattfindender Schülerwettstreit im Fach Mathematik, benannt nach den ungarischen Mathematikern János und Farkas Bolyai. In diesem Jahr haben an diesem deutschlandweit rund 23.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, teilt die Landesschule Pforta, die ein vertiefendes Angebot in den drei Spezialisierungsbereichen Musik, Naturwissenschaften und Sprachen unterbreitet, mit.