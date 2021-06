Schneller/besser per App?

Naumburg - Abgerissene Papierkörbe, demolierte Wohnmobil-Ladesäulen an der Vogelwiese, sogar Einbrüche, vor kurzem erst zweimal ins „Schlösschen“ am Markt: Naumburg hat ein Vandalismus-Problem. Für Christian Kahlert ist das nichts Neues. Schließlich hat er jahrelang beim Naumburger Security-Unternehmen BRU gearbeitet. Doch als nun im Frühjahr zwei tragische Brände in der Domstadt vier Menschenleben gekostet hatten, entschied Kahlert: Es muss etwas geschehen. „Naumburg als digitale Sicherheitshauptstadt“ - dieses etwas plakative Ziel setzte er sich. Und holte sich Partner ins Boot: den städtischen Fachbereichsleiter für Ordnung, Armin Müller, oder auch Stadtwehrleiter Christian Schirner. Herausgekommen ist ein Modellprojekt, das dieser Tage Auftakt gefeiert hat.

Nun muss man wissen, dass Christian Kahlert auch ein berufliches Interesse daran hat, dass Naumburg zur „Digitalen Sicherheitshauptstadt“ wird. Er ist mittlerweile angestellt beim Berliner Unternehmen Evalarm, das eine Alarmierungs- und Kommunikationsplattform für Notfälle anbietet. Und diese soll schon bald auch in der Domstadt funktionieren. Geld verdienen will das Berliner Unternehmen an der Stadt aber nicht. „Wir schenken unsere Leistung in diesem Modellprojekt - natürlich in der Hoffnung, dass andere Kommunen auf uns aufmerksam werden “, so Kahlert.

Kerzen erinnern am Haus in der Raschstraße an die zwei Todesopfer des Brandes. (Foto: Torsten Biel)

Doch wie soll Naumburg denn nun sicherer werden? Ein wichtiger Faktor sei der Brandschutz. Wie Stadtwehrleiter Christian Schirner bei der Auftaktveranstaltung bestätigte, sind Fehlalarme ein großes Problem. Auf „90 Prozent“ schätzt Schirner die Quote, die durch intelligentere Brandmeldesysteme verhindert werden könnten. „Die Digitalisierung ist da für uns eine große Chance.“ Wie Christian Kahlert ausführte, muss das Ziel sein, dass die Feuerwehr bei einem Alarm sofort in einer App sieht, welcher Rauchmelder in welchem Gebäudeteil Alarm geschlagen hat und wie viele Patienten oder Kindergartenkinder, je nachdem, sich im Gebäude befinden. Per Software, in die öffentliche Einrichtungen ihre Daten einpflegen, soll das gelingen. „Wir haben den Brandschutz in den öffentlichen Gebäuden zuletzt vernachlässigt. Hier müssen wir ran“, so Schirner. Sofortige Hilfe bekam er von Dirk Claus, Chef von BRU Security, der Tablet-Computer für die 20 Ortsteilfeuerwehren spendierte.

BRU-Chef Dirk Claus (l.) spendet Stadtwehrleiter Christian Schirner 20 Tablet-Computer für die Naumburger Ortsteilfeuerwehren. (Foto: Torsten Biel)

Aber auch private Unternehmen können sich, gegen ein gewisses Entgelt, mit dem digitalen Sicherheitsschutz von Evalarm versorgen lassen. So will die Firma Geschäfte und Hotels nicht nur mit intelligenter Brandmeldetechnik, sondern auch mit Notfall- und Amokmeldern versehen.

In puncto Vandalismus soll die digitale Meldeplattform helfen, indem Bürger per App Vandalismus schnell und unkompliziert anzeigen und Behörden umgehend reagieren können. Ein Verfahren, das sinnvoll klingt, aber nur etwas bringt, wenn auch Personal da ist, was sofort erscheint, wenn Bürger Vandalismus melden. Polizeilich sind da keine größeren Personalaufstockungen zu erwarten. Doch Armin Müller, Naumburgs neuer Oberbürgermeister, hat einen anderen Plan. Wie er auf Nachfrage von Tageblatt/MZ zusicherte, will er eine City-Streife ausschreiben, also einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, der vor allem nachts und an neuralgischen Stellen aktiv wird. „Zudem brauchen wir eine Streetworkerin“, so Müller, die sich an „gezielte Personenkreise“ wenden soll.