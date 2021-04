SC Naumburg stellt Tabellenführer

Naumburg - Der Ligabetrieb im Saale-Unstrut-E-Football kommt ins Rollen. Problemlos seien die Partien der zweiten Runde sowie deren Rückspiele verlaufen, berichtet Robert Jesswein vom FC RSK Freyburg, der diesen Wettbewerb zusammen mit Ulrich Baumann von der Sportvereinigung Mertendorf initiiert hat (wir berichteten).

Mit je zwölf Punkten liegt in der sogenannten VR-Gold-Liga (benannt nach einem Produkt des Hauptsponsors Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut) ein Trio an der Spitze der Tabelle: Lukas Bartling von der LSG Lieskau, der sogar bislang noch ohne Gegentreffer ist, sowie Leopold Holey (SC Naumburg) und Philipp Zille (Balgstädter SV). An dem online auf Playstation ausgetragenen Fifa-21-Wettbewerb nehmen Mitglieder aus Fußballvereinen des Burgenland- und des Saalekreises teil. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Die ersten vier Partien der neuen Liga liefen gut, aber am Ende sehe ich mich nicht unbedingt an Position eins. Paul Jacob

In der Platinum-Liga brachte Bastian Hanisch, Verteidiger beim Landesligisten SC Naumburg, dem zwischenzeitlich führenden Zeitzer Sebastian Frank mit einem 4:4 den ersten Punktverlust bei. Frank ist inzwischen Ranglistenzweiter. Als einziger Starter in dieser Staffel ist jetzt Hanischs Vereinskollege Paul Jacob noch ohne Punktverlust. Er hat die Nachholspiele vom 1. beziehungsweise 18. Spieltag (Hin- und Rückrunden-Partie werden immer gleich nacheinander ausgetragen) des vereinsinternen Duells mit Tim Sommer - diese waren wegen technischer Probleme zunächst nicht zustande gekommen - gewonnen und ist nun Tabellenführer (siehe auch „Zahlenspiegel“). Paul Jacob ist 17 Jahre alt und besucht die elfte Klasse des Domgymnasiums. Weil der SC Naumburg derzeit keine A-Junioren hat, lief er auf dem Feld bereits für die dritte Männermannschaft seines Vereins auf. Zu seiner „Karriere“ an der Konsole sagt der Schüler: „Die ersten vier Partien der neuen Liga liefen gut, aber am Ende sehe ich mich nicht unbedingt an Position eins, denn Fifa 21 hatte ich zuvor seit Dezember nicht gespielt. Da sind andere sicher besser.“

Inzwischen läuft bereits die kombinierte 3./20. Runde des Ligabetriebs; diese muss bis zum morgigen Sonnabend absolviert sein. Die Teilnehmer dieses Wettbewerbs können für sich und für ihre Vereine Preise gewinnen. Zu den Sponsoren gehören auch Naumburger Tageblatt/MZ und die Firma BRU Security GmbH. (Torsten Kühl)

Ergebnisse, VR-Gold-Liga, 2./19. Spieltag:

Enrico Schneider (SV Sennewitz) - Pascal Heinemann (VSG Löbitz) 2:5 und 3:10

Philipp Zille (Balgstädter SV) - Carl Hoffrichter (SC Naumburg) 5:3 und 6:1

Michel Thomas (FSV Klosterhäseler) - Marcel Schmidt (SV Dornstedt) 3:2 und 8:3

Robert Jesswein (FC RSK Freyburg) - Paul Riebel (Blau-Weiß Bad Kösen) 2:1 und 1:3

Nick Stemmler (Wettiner SV) - Stefan Lehwald (FC RSK Freyburg) 8:2 und 6:2

Moritz Mainka (SC Naumburg) - Lukas Bartling (LSG Lieskau) 0:6 und 0:4

Kevin Wagner (SV Mertendorf) - Leopold Holey (SC Naumburg) 0:6 und 1:8

Lucas Könnicke (SC Naumburg) - Tim Bieling (FSV Klosterhäseler) 2:1 und 2:0

spielfrei: Ronny Benndorf (Baumersrodaer SV)

Ergebnisse, VR-Platinum-Liga, 2./19. Spieltag:

Sebastian Frank (1. FC Zeitz) - Bastian Hanisch (SC Naumburg) 7:1 und 4:4

Daniel Grune (SV Burgscheidungen) - Pascal Reh (SV Mertendorf) 1:3 und 0:4

Max Kertscher (Droyßiger SG) - Erik Hüttig (VSG Löbitz) 1:1 und 1:0

Dominic Krause (SC Naumburg) - Paul Jacob (SC Naumburg) 2:7 und 2:4

Tim Sommer (SC Naumburg) - Steve Sorge (FC RSK Freyburg) 5:0 und 8:0

Albert Czichy (SC Naumburg) - Eric-Denis Gerber (Germania Schönburg/Possenhain) 2:6 und 0:6

Alexander Giese (FC RSK Freyburg) - Nico Göttner (Schwarz-Gelb Deuben) 1:4 und 2:2

Oliver Böhme (Blau-Weiß Bad Kösen) - Patrick Krumbholz (FSV Klosterhäseler) 4:0 und 1:4

spielfrei: Florian Frenzel (Baumersrodaer SV)

Nachholpartien des 1./18. Spieltages:

Paul Jacob (SC Naumburg) - Tim Sommer (SC Naumburg) 3:1 und 3:0

Mehr Informationen im Internet unter: www.saale-unstrut-efootball.de