Saubach wieder freigelegt

In Bad Bibras Altstadt begutachten André Mirau (l.) und Günter Höroldt am neuen Ufer des Saubachs die auf Gabionen hergerichteten Sitzflächen.

Bad Bibra - Am Bach sitzen, aufs Wasser schauen, ein leckeres Eis schlecken oder ein Stück Kuchen essen - das wird in der kommenden warmen Jahreszeit in Bad Bibra möglich sein. Ein entsprechend lauschiger Platz ist mitten in der Altstadt am Saubach entstanden. Im Bereich zwischen Einkaufsmarkt, Blumenladen und Bäckerei wurde der Gewässerlauf auf gut 250 Meter saniert. Der straßenseitige Uferbereich erhielt eine Abstufung in Form von Gabionen (mit Naturstein gefüllte Gitterboxen). Auf einigen davon sind Sitzplanken angebracht worden, die zum Verweilen einladen.

Dieser Tage wurde mit der Neugestaltung des Bachlaufes und der Umfeldgestaltung ein seit Monaten laufendes Bauvorhaben in der Finne-Stadt abgeschlossen. „Der offizielle Name des Vorhabens heißt: Rückbau Verdolung am Saubach in der Ortslage Bad Bibra (Gelände Edeka) und Herstellung naturnaher Gewässerbettführung unter Berücksichtigung der örtlichen Platzverhältnisse, Optimierung Gewässerlauf, Verbesserung Morphologie inklusive Schaffung von Unterstandsmöglichkeiten für Fischfauna“, so Günter Höroldt, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbands (UHV) Untere Unstrut.

Dies ist einer von vier der im Uferbereich entstandenen Fischunterstände. (Foto: G. Jäger)

Das Projekt samt Komplettfinanzierung sei innerhalb eines Vorhabens zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zwischen dem UHV und dem Land Sachsen-Anhalt gelaufen, ergänzte André Mirau, der ab Januar als Höroldts Nachfolger die Geschäftsführung des Verbandes übernehmen wird. Für Höroldt war die Baustelle in Bad Bibra damit das letzte große wasserbauliche Vorhaben in seiner Verantwortung, denn zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Mirau hatte in den vergangenen Wochen bereits das Vorhaben mit betreut: „Die Finanzierung erfolgte aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums und des Landes Sachsen-Anhalt.“ Er betonte zugleich, dass dieses Geld zweckgebundene EU-Mittel für solche Vorhaben sind.

Die Baumaßnahme im Wertumfang von rund einer halben Million Euro war eine Gemeinschaftsmaßnahme vom UHV und der Stadt Bad Bibra. Während der Verband in der Baumaßnahme für den reinen Gewässerausbau zuständig war, übernahm die Stadt die Neugestaltung der angrenzenden Bereiche - wie den Bushalteplatz oder die Flächen vor und um den Einkaufsmarkt. Die Stadt bekam diesen Projektteil mit Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm Kewog finanziert. Dieses floss aus dem Bundesumweltministerium und dem Topf des Landes Sachsen-Anhalt.

Trotz der Wasserumleitung durch Pumpen wurde die Baustelle mehrfach überflutet, und besonders machte uns der regenreiche August zu schaffen. André Mirau

Auf einer Länge von rund 40 Metern und mit gut vier Metern Breite ist das zuvor überbaute und kanalisierte Bachbett zwischen Straße und Einkaufsmarkt geöffnet und die straßenseitig verlaufende aus Sandstein gesetzte Bachwand neugestaltet worden. Insgesamt umfasst der Sanierungsabschnitt gut 240 Meter, wobei etwa 1.000 Tonnen Schlamm aus dem Bachbett entfernt wurden. Bei diesen Arbeiten traf man in Höhe einer Straßenbrücke auf eine einst mit Natursteinen ausgebaute Bachsohle.

„Baumaßnahmen an und in fließenden Gewässern halten stets wetterbedingte Unwägbarkeiten bereit. Trotz der Wasserumleitung durch Pumpen wurde die Baustelle mehrfach überflutet, und besonders machte uns der regenreiche August zu schaffen. Eine Trockenheit wie in den Vorjahren wäre uns da zuträglicher gewesen“, so Mirau rückblickend.

Das Ziel der ökologischen Gewässerverbesserung ist erreicht worden. Randbereiche erhielten eine Strömungslenkung, so in der Bachkurve in Höhe der Bushaltestelle. Auf dem ganzen Sanierungsabschnitt sind vier Fischunterstände im Randbereich eingebaut worden. Höroldt: „Dort können sich Fische und Amphibien vor Beutegreifern verstecken.“ Dass im Saubach tatsächlich Lebewesen heimisch sind, war an einer ruhigen Stelle mit Blick auf einen Schwarm Stichlingen zu beobachten. „Auch wenn es jetzt noch kahl und nüchtern wirkt, die Uferbereiche begrünen sich von selbst. Verkaufsmarkt sowie Stadt werden sicher wieder mit Blumenkästen im Frühjahr das Umfeld verschönern. Wir danken für das Verständnis der Gewerbetreibenden, die Einschränkungen und Beeinträchtigungen im Zuge der Baumaßnahme erduldet und toleriert haben“, so der scheidende Geschäftsführer.