Sattelzug kippt nahe Baumersroda in den Graben

Baumersroda - Ein mit Zement beladener Sattelzug ist am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 209 nahe Baumersroda in einer Kurve auf den durch Nässe aufgeweichten Randstreifen geraten. In der Folge sackte der Sattelzug ein und kippte in den Straßengraben.

Der Fahrer des Trucks blieb unverletzt, musste jedoch von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Fahrerhaus befreit werden, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis mit. Das Unfallfahrzeug wurde anschließend von einer Spezialfirma geborgen und abtransportiert. Für die Bergung musste die Landesstraße zeitweise für den Verkehr voll gesperrt werden. (ag)