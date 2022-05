Sangesfreude kehrt zurück

Endlich wieder Seite an Seite miteinander singen: Der Spaß steht den Damen des „popchorN(aumburg)“ ins Gesicht geschrieben.

Naumburg/Kayna - „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel.“ Das Zitat Albert Schweitzers in der Aula der nach ihm benannten Naumburger Schule ist optisch allgegenwärtig, während die Damen vom „popchorN(aumburg)“ e. V. dort ihre Probe durchführen. Und irgendwie passt dieser Ausspruch ja auch auf die monatelange, nun endlich zu Ende gegangene Zeit, in der für sie an ein persönliches Zusammenkommen und Miteinander-Singen nicht zu denken war. Doch um das Wenige zu tun, das viel sein kann, verlegte das knapp 50-köpfige, von Michael Beck geleitete Ensemble, seine Proben während der Lockdowns ins Internet und kam einmal, anfangs sogar zweimal pro Woche zu Zoom-Meetings zusammen.