Saisonstart an Hildebrandt-Orgel - Strenge Auflagen für Publikum

Die Hildebrandtorgel in der Naumburger Wenzelskirche.

Naumburg - Die Konzertsaison an der weltberühmten Hildebrandt-Orgel in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel kann mit dem Mittagskonzert am Sonnabend endlich eröffnet werden. Nach den bisherigen Planungen werden die Mittagskonzerte zunächst mittwochs, sonnabends und feiertags jeweils ab 12 Uhr stattfinden.

Hierbei gelten gemäß der Landes-Verordnung strenge Auflagen. Zutritt zu den Konzerten haben, laut Wenzelsorganist Nicolas Berndt, nur Besucher, die einen PCR- oder Antigentest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung, die vor 14 Tagen erfolgt ist, oder eine Genesung. Ferner muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen sowie die Kontaktdaten hinterlegt werden.

Das umfangreiche und vielfältige Konzertprogramm, das der Naumburger Wenzelsorganist für die Mittagskonzerte, die Reihe „Junge Talente“, die Festmusiken, den Internationalen Orgelsommer und die Hildebrandt-Tage zusammengestellt hat, ist zu finden auf der Website: www.hildebrandt-orgel.de (jak)