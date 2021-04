Saisonstart am 1. Mai?

Das zweite Jahr in Folge können Schiffe in Bad Kösen erst später ablegen. Die Fähre ist bereits in Betrieb, ebenso der Verleih von Ruderbooten.

Bad Kösen - Wann könnten die Boote der Saaleschifffahrt in Bad Kösen wieder in See stechen? Geht es nach Geschäftsführer Manfred Berro, dann schon gestern, doch weiß auch er, dass die Situation eine andere ist. Normalerweise gilt Ostern als Startsignal für zumindest eines der Schiffe und die Fähre oberhalb des Wehres in Bad Kösen, doch daraus wurde nichts. Realistischer ist der 1. Mai - den hat sich Berro dick im Kalender angestrichen.

Die vergangenen Wochen hatten er und sein Team genutzt, die Schiffe wie jedes Jahr für die Saison vorzubereiten. Die „Bad Kösen“ liegt bereits im Wasser; die „Rudelsburg“ steht zwar noch in der Halle, könnte aber rasch folgen. „Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, in dem wir verspätet loslegen können. Doch klar ist, dass auch wir uns streng nach den Vorgaben richten. Von unseren Schiffen soll sich kein Virus ausbreiten dürfen“, so Berro.

Das zurückliegende Jahr bescherte dem Unternehmer einerseits mehr Kurzfahrten zur Rudelsburg, der Anteil der Charterfahrten hingegen sank auf rund zehn Prozent. Berro: „Wir sind mit beiden Schiffen zur Rudelsburg gefahren, aber den verspäteten Saisonstart von sechs Wochen konnten wir nicht kompensieren.“ Wie im Blütengrund auch hat Berro in Bad Kösen die Fähre bereits in Betrieb genommen, in der Woche allerdings stark abhängig vom Wetter und stets unter Einhaltung coronabedingter Maßnahmen. An den Wochenenden, so sagt er, sei die Resonanz schon ganz gut. Erstmals können nach langer Auszeit auch wieder Ruderboote gemietet werden. (be/mhe)