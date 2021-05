Saale-Weinmeile wieder nur zu Hause

Auch in diesem Jahr werden Weinmeile-Fans auf das Spektakel verzichten müssen. (Foto: Archiv/Biel)

Bad Kösen - Die Saale-Weinmeile begrüßt in normalen Jahren zu Pfingsten Tausende Gäste. Doch Weinmeile-Fans werden es wohl schon erahnen. Das beliebte Spektakel entlang der Weinberge zwischen Bad Kösen und dem Naumburger Ortsteil Roßbach wird es am 22. und 23. Mai so nicht geben und erneut ausfallen, teilt der Verein Saale-Unstrut-Tourismus mit und verweist auf die kommende Online-Ausgabe.

Zum bereits zweiten Mal findet das Fest unter dem Motto „Weinmeile@home“ rein virtuell statt. Weinverkostungen, Konzerte und Spiele gibt es digital. Der Wein ist als Paket erhältlich. Namhafte Weingüter wie das Landesweingut Kloster Pforta und das Weingut Hey haben elf Flaschen aus den letzten beiden Jahrgängen dafür ausgewählt. Die beliebte Weinmeile-Trinkschnecke gibt es dazu. Jeder Wein - von Bacchus über Scheurebe und Grauburgunder bis zum Rotling - wird ab Pfingsten auf der Internetseite der Saale-Weinmeile in Videoclips von den Winzern persönlich vorgestellt.

Darüber hinaus können sich Interessierte auf der Website aufgezeichnete Konzerte von lokalen Künstlern anschauen, sich in Kochvideos von Gastronomen aus der Region inspirieren lassen oder ihr Wissen beim Spiel „Stadt, Land, Wein“ testen, heißt es in einer Presseinformation des Tourismus-Vereins. Alle Inhalte sind voraussichtlich bis Herbst kostenfrei auf der Plattform verfügbar.

Als Einstimmung auf die „Weinmeile@home“ gibt es vorab zwei Sendungen auf dem Instagram-Kanal der Initiative „Handgemacht Saale.Unstrut“. Am 6. und 20. Mai jeweils um 20 Uhr sprechen die Jungwinzer Markus Herzer vom Roßbacher Weingut Herzer sowie Luise Böhme vom Weingut Klaus Böhme aus Kirchscheidungen über Weine und ihre Arbeit.

Bereits im vergangenen Jahr fand die Weinmeile vorwiegend online statt. Trotzdem zog es Tausende Weinfreunde auf die sechs Kilometer lange Piste zwischen Bad Kösen und Roßbach.

Alle weiteren Informationen zur Saale-Weinmeile unter: www.saale-weinmeile.de