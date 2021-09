Saal-Doppelpack im Derby

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende folgende Resultate.

LANDESLIGA Süd: VfB Nessa - SC Naumburg 2:3 (2:2). Nach der Niederlage gegen Stedten hatte SCN-Coach Matthias Krause noch die fehlende kämpferische Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Auf dem schwer bespielbaren Platz in Nessa war aber nun genau eine solche gefragt. „Und zum Glück haben wir auch ein ganz anderes Gesicht gezeigt und uns voll reingehauen“, freute sich Krause nach dem Auswärtssieg. Dieser stand jedoch lange auf der Kippe. Denn zwei Standardsituationen des Ex-Naumburgers Thomas Proschwitz, jeweils noch mehr oder weniger abgelenkt, landeten zur zweimaligen Führung (27./33.) der Nessaer im Netz des SCN. Dieser kämpfte sich aber jeweils zurück. Eine schöne Einzelleistung von Moritz Denke mit Schuss aus spitzem Winkel (33.) und ein Treffer von Jonas Ballin aus einer unübersichtlichen Situation (39.) führten zum 2:2-Pausenstand. In Hälfte zwei wurden dann auf dem tiefen Geläuf mehr und mehr die konditionellen Vorteile der Gäste sichtbar, die auch in guten Chancen für Tom Schönemann und Khemgin Solivani mündeten. Es brauchte aber bis zur 82. Minute, bis das erlösende 2:3 fiel. Coach Krause hatte dabei ein glückliches Händchen bewiesen, als der zuvor eingewechselte Philipp Döring nach einem Doppelpass mit Jasper Hoffmann traf. Die drei Punkte waren im Sack, und nachdem in der Vorwoche noch schlechte Stimmung herrschte, konnte man nun auch einen Blick auf die Tabelle wagen und das Straucheln des Tabellenführers aus Merseburg registrieren.

LANDESKLASSE: BSC 99 Laucha - ESV Herrengosserstedt 2:0 (0:0). In einem umkämpften, in der zweiten Halbzeit auch sehr hitzigen Derby hatten die Glockenstädter am Ende das Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Die 92 Zuschauer bekamen in Durchgang eins eine Vielzahl von Zweikämpfen, aber so gut wie keine Torchancen präsentiert. Für Herrengosserstedt platzierte Christian Oberreich einen Kopfball zu hoch, für Laucha verzog Maximilian Handt deutlich.

Benjamin Polley (l.) gegen BSC-Akteur Maximilian Handt: im Derby einer von vielen Zweikämpfen. (Foto: Torsten Biel)

Dafür ging es dann nach der Pause zur Sache. Und bereits in der 49. Minute bildete die Ampelkarte für Herrengosserstedts Sebastian Braune einen Knackpunkt im Spiel. „Ein klares, gelbwürdiges Foul. Da gab es eigentlich nichts zu diskutieren“, so BSC-Trainer Ronny Starch. Unmengen an Diskussionen entstanden aber in der 67. Minute. Lauchas Lucas Sielaff hatte einen hohen Ball in den ESV-Strafraum geschlagen. Torhüter Max Nürnberger wollte den Ball herunterpflücken, wurde dabei aber von Maximilian Handt gestört, ließ das Leder fallen, und Alexander Saal staubte zum 1:0 ab. Frage: Foul am Torhüter oder nicht? „Ich denke, es war eine 50/50-Entscheidung“, so BSC-Coach Starch. Schiedsrichter Sven Wunderlich aus Halle gab den Treffer. Und für die natürlich angefressenen Herrengosserstedter setzte es nur fünf Minuten später den nächsten Tiefschlag. Wieder war es Saal, diesmal schön von Sielaff freigespielt, der traf. Mehr passierte nicht. „Eine Partie zweier gleichwertiger Gegner. Für uns ein wichtiger Sieg, da mit Spergau und Zeitz nun schwere Aufgaben auf uns warten“, so Ronny Starch, der sich über die schöne Momentaufnahme, Platz drei, freuen darf.

FC RSK Freyburg - SG Spergau 1:3 (0:2). Erneut musste Trainer Steffen Giese aufgrund der vielen personellen Ausfälle auf eine uneingespielte Formation setzen. Gegen den mit vielen individuell starken Portugiesen angereisten Gegner aus Spergau geriet man dementsprechend schnell unter Druck, und Jonas Schied war bereits in der ersten Minute gefordert, als er das Leder noch von der Linie kratzte. Elf Minuten später fiel dann aber tatsächlich das 0:1. Maximilian Piehler hatte einen Freistoß scharf in den Strafraum geschlagen, und noch leicht abgelenkt landete das Leder im Netz. Anschließend taten sich die Freyburg schwer, selbst gefährlich zu werden. Schüsse von Sergio Schulz und Kevin Wätzel verfehlten das Tor. Und hinten kassierten die Jahnstädter vermeidbare Gegentreffer. So sah Keeper Till Klippel unglücklich aus, als er noch vor der Pause einen Ball von Kenan Erovic wegfausten wollte, diesen aber nicht richtig traf, so dass er zum 0:2 ins Tor sprang. Und gleich nach dem Seitenwechsel führte ein Missverständnis in der RSK-Hintermannschaft dazu, dass Sebastian Schlorf seelenruhig zum 0:3 einschieben konnte. Das Spiel war gegessen, „wobei man meiner Mannschaft hoch anrechnen muss, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat“, lobte Coach Giese. Christian Lehwald gelang mit einem schönen Dropkick nach Ablage von Wätzel noch das 1:3. Richtig spannend wurde es anschließend aber nicht. Freyburg ist nun beim Schlusslicht Großgrimma in Zugzwang, wobei die Personalsituation dadurch, dass Stefan Lehwald gegen Spergau verletzt ausgewechselt werden musste, nicht besser wird.

KREISOBERLIGA: FC ZWK Nebra - Blau-Weiß Bad Kösen 0:1 (0:0). In einer laut Einschätzung von Nebras Trainer Ralf Kretzschmar temporeichen und ansehnlichen Kreisoberliga-Partie hatten die Bad Kösener das glücklichere Ende für sich. Zunächst spielte sich das Geschehen in der ersten Hälfte weitestgehend zwischen den Strafräumen ab. Die ZWK-Verteidigung ließ nichts durch und bescherte ihrem Keeper Oliver Trabert zunächst einen ruhigen Nachmittag. Auch im zweiten Abschnitt ging die Nebraer Devise, hinten kompakt zu stehen, um keine Konter der schnellen Bad Kösener zuzulassen, weitgehend auf. „Und vorn hatten wir, unter anderem zweimal durch Markus Konieczny, die Möglichkeiten, das Spiel auch zu gewinnen“, so ZWK-Trainer Kretzschmar. Doch es kam anders: Bei einem Blau-Weiß-Schnellangriff in der 81. Minute verpassten gleich zwei Nebraer das taktische Foul. Es folgte eine scharfe Hereingabe, die der eingewechselte Marvin Schültke klären wollte. Jedoch versprang ihm der Ball und landete unglücklich zum 0:1 im eigenen Kasten. Dabei blieb es. „Es wäre eigentlich ein gerechtes Unentschieden gewesen“, befand der Übungsleiter der Platzherren, die ihre Tabellenführung verloren.

SV Kretzschau - Naumburg II 0:5 (0:1). Binnen der ersten zehn Minuten hätte es laut Aussage des Naumburger Trainers Patrick Hausmann auf beiden Seiten bereits einen Elfmeter geben müssen. Allerdings blieb die Pfeife des Schiedsrichters jeweils stumm. „Ausgleichende Gerechtigkeit“, so Hausmann. Die Naumburger Reserve spielte ordentlich nach vorn, gerade über die guten Außen Lucas Sedivy und Abubacar Schätz. So war es denn auch ein Angriff über die rechte Seite, der das 0:1, erzielt von Kapitän Van-Holder Nguyen, zur Folge hatte. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste dann ihre konditionellen Vorteile aus. Der fleißige Steven Krumbholz bereitete das zweite Nguyen-Tor zum 0:2 vor, und wenig später machte der diesmal als Stürmer agierende Kapitän gar seinen Dreierpack perfekt. Mit dem 0:4 belohnte sich Steven Krumbholz, nachdem er von Max Grohall auf die Reise geschickt worden war. Und den Schlusspunkt für die SCN-Zweite, die durch die Niederlage der Nebraer nun allein von der Tabellenspitze grüßt, setzte Sedivy mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern.

Lossa/Rastenberg - TSV Großkorbetha 3:2 (1:2). Die Platzherren mussten gegen die jungen Großkorbethaer auf fünf Stammspieler verzichten und gingen früh in Führung, als ein langer Pass von Marcus Jöricke durchrutschte, und Justin Krämer (4.) vor dem Tor die Nerven behielt. Kurz darauf hielt Lossa-Rastenbergs Torwart Tommy-Lee Fechner beim Freistoß von Andy Hesse die Führung fest, wenig später war er im Duell gegen Jonas Schneider jedoch machtlos. Kai Vollrath, der zuvor eine gute Chance von Stefan Bärhold vorbereitet hatte, wurde dann zum Unglücksraben, als er einen Großkorbethaer Freistoß zum 1:2-Halbzeitstand ins eigene Tor abfälschte. Doch in der 61. Minute glückte Vollrath Wiedergutmachung, da er per Kopfballverlängerung das 2:2 von Clemens Lange auf den Weg brachte. Nun stand das Spiel auf Messers Schneide. Doch während Jonas Schneider für die starken Gäste nur den Pfosten traf, belohnte sich Lossa-Rastenberg für die geschlossene und kämpferische Mannschaftsleistung. Denn als der Großkorbethaer Keeper einen straffen Schuss von Marcus Jöricke prallen ließ, glückte Krämer das Siegtor zum 3:2.

SV Mertendorf - TSV Tröglitz 0:1 (0:1). Ohne selbst zu glänzen, fuhren die Tröglitzer einen verdienten Sieg gegen schwache Mertendorfer ein. „Alles, was Fußball ausmacht, scheinen wir derzeit verlernt zu haben. Mit nur zwei Schüssen aufs Tor in 90 Minuten kannst du in dieser Liga nicht bestehen“, schätzte Mertendorfs Trainer Ralf Kobylka ein. Sein Torhüter Sebastian Zilse verhinderte eine höhere Niederlage, war aber beim Schuss von Patrick Hein (34.) aus dem Hinterhalt zum 0:1 machtlos. „Nervosität und Krampf, mehr war da heute leider nicht“, so Kobylka, dessen Mannschaft weiterhin ohne Pluspunkt das Tabellenende „ziert“.