Stefan Klein und sein Vater Wolfang haben die Saison im Gedenken an ihre im Mai verstorbene Ellen bestritten.

Altenroda - Auf dem Siegerpodest gingen Stefan Kleins Gedanken kreuz und quer: „Ich war froh und erleichtert, endlich mal die Gesamtwertung für mich entschieden zu haben. Aber vor allem musste ich an meine Mutter Ellen denken“, so der Altenrodaer Rennpilot nach seinem Meisterschaftsgewinn in der Moto 600-Klasse beim diesjährigen RegioCup.