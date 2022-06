Rückblick auf 30 Jahre Gymnasium Laucha: „Wir hatten viel Spielraum“

Einst der erste Schulneubau im neuen Sachsen-Anhalt nach der Wende: In diesem Jahr wurde das Burgenland-Gymnasium in Laucha 30 Jahre alt.

Laucha - Der markante Gong, der eher an ein Kino oder Theater als an eine Schule erinnert, schallt durch das Burgenland-Gymnasium in Laucha. Zeichen, dass wieder eine Schulstunde beendet ist. Hans-Jörg Däumer schmunzelt. „Der hat bis heute keine Alpträume bei mir ausgelöst“, sagt der Bad Bibraer, der als erster Schulleiter bis ins Jahr 2005 wohl wie kein anderer das Gymnasium in der Glockenstadt geprägt hatte.