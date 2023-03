Spiel der Freyburger gegen Laucha endet remis. Herrengosserstedt siegt auswärts. In der Kreisoberliga schießt die SCN-Reserve drei Tore in kürzester Zeit, und der Nebraer Lukas Sander trifft vier Mal.

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region absolvierten - mit Ausnahme der Bad Kösener - am Wochenende ein volles Pflichtspielprogramm. Landesligist Naumburg dockte in der Staffel Süd oben an. Das Landesklasse-Derby in Freyburg endete remis, während die Herrengosserstedter auswärts gewannen und Platz drei zurückeroberten. In der Kreisliga zeigte sich das Spitzenduo SCN II/Nebra treffsicher. Die beiden anderen hiesigen Teams erreichten Unentschieden.