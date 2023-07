In der Verbandsgemeinde An der Finne wurde ein Dreivierteljahr lang nach einem Ausweichobjekt gesucht. In Marienthal wurde man fündig. Im Laufe der nächsten Woche soll die Kita in diesem Quartier beziehen.

Marienthal - Während dieser Tage in der Eckartsbergaer Kindertagesstätte „Rotkäppchen“ emsig Umzugskartons gefüllt werden, wird im etwa zwei Kilometer entfernten Schloss Marienthal ebenso fleißig gebaut. Beides hängt unmittelbar miteinander zusammen, denn für vier, vielleicht auch fünf Jahre bezieht das „Rotkäppchen“ im Schloss Quartier. So lange werden voraussichtlich die noch ausstehenden Abriss- und Bauarbeiten an der Grundschule Eckartsberga dauern (wir berichteten), neben der die Kita seit 2009 Wand an Wand ihr Domizil hat. Doch nicht nur wegen des Baulärms, sondern auch wegen notwendiger Sanierungsarbeiten im Gebäudeteil der Kita selbst hatte die Verbandsgemeinde (VG) An der Finne nach einem Ausweichquartier gesucht.