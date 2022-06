Rotkäppchen-Mumm: Wichtigstes Geschäft steht noch an

Die Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien - hier ein Einblick in die Produktion in Freyburg - erfährt gerade eine herausfordernde Zeit aufgrund der aktuellen Corana-Pandemie und einer geringen Weinernte.

Freyburg - Die Euphorie der vergangenen Jahre im Hause Rotkäppchen weicht einem eher verhaltenen Optimismus. Vor allem mit Blick auf das kommende Jahr. Der Grund: der durchwachsene Ertrag an Wein in Europa, der Urstoff, aus dem die Getränke des Traditionsunternehmens bestehen. „Die Qualität ist gut, doch es fehlt an der Menge“, sagte Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung, während der traditionellen, indes digitalen Pressekonferenz wenige Wochen vor dem Jahreswechsel. Dies habe zur Folge, dass die Preise in allen Sparten steigen werden und dass perspektivisch nicht immer jedes Produkt zu jedem Zeitpunkt verfügbar sein wird, so Queisser.