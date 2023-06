Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg Klare Worte zu Sommerempfang - Landrat Ulrich: „Das kann so nicht weitergehen“

Landrat, Sparkasse und Sektkellerei können in der Rotkäppchsen-Sektkellerei in Freyburg 900 Gäste begrüßen. Was Landrat Ulrich fordert.