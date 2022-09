Robert Aßmann wird Sozialdezernent, Robert Brückner Bildungsamtsleiter

NAUMBURG - In der Kreisverwaltung wurde am 1. September eine Staffelübergabe vollzogen. Während Robert Aßmann dem in den Ruhestand verabschiedeten Ralf Michel nachfolgt und fortan das Sozialdezernat des Kreises leitet, wird seine vorherige Stelle als Bildungsamtsleiter nun von Robert Brückner ausgeübt, der vor allem den Weißenfelsern als vorheriger Chef des Kulturamts etwas sagen dürfte.