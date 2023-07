Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Wie groß muss eine Geburtstagstorte sein, damit sie dem Fünfjährigen des Welterbe-Titels für den Naumburger Dom würdig ist? Nicht weniger als 1,60 Meter! Schon allein deswegen oblag es der Naumburger Stadtwache, diese auf einem massiven Holzbrett unter dem Beifall vieler Gäste in den mit weiß eingedeckten Tafeln drapierten Domgarten zu transportieren. Tatsächlich: Fünf Jahre ist es schon her, dass der Naumburger Dom nach rund 20-jähriger Vorarbeit, zähem Ringen hinter den Kulissen und viel Ungewissheit schließlich im dritten Anlauf auf einer Tagung des Welterbe-Komitees in Bahrain den begehrten wie bedeutenden Titel zugesprochen bekam - ein großer Gewinn für den Dom, die Stadt und ganz Sachsen-Anhalt.