Rettung schneller möglich dank eines neuen Drehleiterfahrzeugs

Stößen - Im Wethautal können ab sofort bei Bränden und in anderen gefährlichen Situationen in großer Höhe Menschen besser gerettet werden. Am Freitagabend hat die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) dazu ein Drehleiter- und Löschfahrzeug in Dienst gestellt. Es verfügt über eine 23 Meter hohe Leiter mit Gelenkarm und Korb, die sich sowohl vom Fahrzeug als auch vom Korb aus steuern lässt. Außerdem ist sie mit einem Strahlrohr ausgestattet, so dass aus großer Höhe gezielt gelöscht werden kann.

