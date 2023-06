Die Kita in Flemmingen: Zu DDR-Zeiten von den Einwohnern selbst gebaut, soll sie nun auch in Eigenregie saniert werden. Doch stimmt der Rat zu?

Flemmingen - Können die Flemminger tatsächlich mit eigener Arbeit und mit Spenden ihre Kindertagesstätte retten? In der Beantwortung dieser Frage steht jetzt ein bedeutender Meilenstein an. Der Naumburger Gemeinderat wird am kommenden Mittwoch, 5. Juli, über einen Vertrag mit dem Dorfgemeinschaftsverein abstimmen. Zuvor stehen dazu am morgigen Donnerstag jeweils öffentliche Beratungen im Flemminger Ortschaftsrat (17 Uhr, „Alte Scheune“) sowie im Sozial- und Kultur-/Hauptausschuss (18.30 Uhr, Ratskeller) an.