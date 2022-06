Rettung aus tiefem Schacht

Stössen - Arbeitsunfall am Dienstag bei der Stößener Niederlassung der Midewa-Wasserversorgungsgesellschaft: In einem leeren, sechs Meter tiefen Trinkwasservorratsbehälter ist ein Mann von der Leiter in die Tiefe gestürzt. Ein Kollege, der dies beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Wenige Minuten nach dem Unglück trafen neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stößen ein. Diese forderte, nachdem sich der Gruppenführer ein Bild von der Situation gemacht hatte, medizinische Hilfe beim DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra an. Doch an dieser Stelle Entwarnung: Was sich am 1. März bei der Midewa abgespielt hat, war eine Rettungsübung - eine erste ihrer Art und damit mehr als geboten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<