Naumburg - Es sei schlichtweg „reine Rache“ gewesen, dass der ehemalige Zeitsoldat in einer Oktobernacht des Jahres 2022 mit seinem Skateboard auf einen Rentner einschlug, betonte der Strafrichter Montagnachmittag im Amtsgericht Naumburg während der Urteilsverkündung. Mit einem Jahr und neun Monaten Haft - ausgesetzt zur Bewährung - soll der 33-Jährige die begangene gefährliche Körperverletzung büßen, falls das Urteil rechtskräftig wird. In einem fast zweistündigen Prozess hatte sich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft erhärtet. Demnach hatte sich am 25. Oktober 2022 gegen 1.20 Uhr Folgendes in Memleben zugetragen.