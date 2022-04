Rentner aus Wippach beklagt kostspielige Preise für Sammelgrube

Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne hebt nun auch im Entsorgungsgebiet Freyburg die Abgaben an.

Der WAV Saale-Unstrut-Finne hat seinen Sitz in Freyburg.

Wippach/Freyburg - Es füllt nicht nur seit Jahren Aktenordner und Mappen. Das Thema Abwasser treibt einem Rentner aus Wippach mittlerweile tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Sein Heimatdorf ist nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen, hinter seinem Haus befindet sich eine abflusslose Sammelgrube. Es sind die hohen Gebühren, die er als Haus- und Grundstücksbesitzer bezahlen muss, die ihn umtreiben.