Remis in Gleina im Duell der Nachbarn

Saisonstart der Kreisliga und Kreisklasse mit Roten Karten in Nebra, einem Dreierpack in Klosterhäseler, zahlreichen Toren und jetzt auch „Norwegern“.

Naumburg - Auch auf den beiden untersten Ebenen des Burgenlandkreises hat am Wochenende die neue Fußball-Saison im Männerbereich begonnen.

KREISLIGA: Gleinaer SV - FC RSK Freyburg II 2:2 (1:1). Der GSV hatte zuvor kein Vorbereitungsspiel bestritten und wusste deshalb freilich nicht, wo er steht. Den Gastgebern fehlte zu Beginn noch die Zuordnung in der Abwehr, und Tim Ebbers (3.) nutzte dies zur frühen Freyburger Führung. Doch die Gleinaer zeigten sich davon wenig beeindruckt. Horst Philipp und Florian Schroller vergaben zunächst gute Einschussmöglichkeiten, ehe Christian Hetzschold (25.) einen Steilpass von Philipp zum Ausgleich verwertete. Dieser Treffer weckte wiederum den Ehrgeiz der Jahnstädter. Philipp Wenzel, Lucas Cebulla und Christian Werner scheiterten jedoch am guten GSV-Keeper Casimir Lehker. In der zweiten Halbzeit kamen die Einheimischen besser ins Spiel, und nach einem Freistoß von Florian Bornowski köpfte Steffen Rose (56.) das 2:1. Neuzugang Matthias Panser, der von Grün-Weiß Langendorf nach Gleina gewechselt ist, hatte nun dreimal einen weiteren Treffer auf dem Fuß, aber er verpasste die mögliche Vorentscheidung. Auf der Gegenseite traf Cebulla (68.) zum 2:2-Endstand - ein gerechtes Ergebnis in diesem Nachbarschaftsduell.FC ZWK Nebra II - Balgstädt/ Laucha II 4:2 (1:0). Die Gastgeber nutzten die Gunst der Stunde und setzten Akteure ihres spielfreien Kreisoberliga-Teams ein. Nach Vorarbeit von Hennig Knuhr brachte Niklas Hesse (5.) die Nebraer mit einem Kopfball früh in Front. Nachdem Matti Kaudelka wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen worden war (35.), musste die ZWK-Reserve mehr als die Hälfte der Spielzeit in Unterzahl auskommen. Trotzdem erwischte sie auch in der zweiten Halbzeit den besseren Start, als Felix Klingenstein (48.) eine Flanke von Hesse per Kopf zum 2:0 verwertete. Dennis Schmidt baute den Vorsprung der Gastgeber durch zwei verwandelte Strafstöße nach Fouls an Klingenstein (51.) und Nils Schmidt (59.) auf vier Tore aus. Die Kombination kämpfte um eine Resultatsverbesserung, und wurde durch die Treffer von Maik Spörke (66.) und Andreas Bombach (82.) belohnt. Bei den Nebraern sah auch Christian Schmidt (89./ Notbremse) die Rote Karte.

Gleinas Keeper Casimir Lehker zeigt im Nachbarschaftsduell mit Freyburg II eine gute Leistung. (Foto: Andreas Löffler)

KREISKLASSE, Staffel 1: Baumersroda II/Burgscheidungen - SV Kaiserpfalz 3:2 (2:0). Die gastgebende Kombination, zu der jetzt auch offiziell wieder der SV Burgscheidungen gehört, lag nach dem Doppelpack von Nikolaus Kuon - per Distanzschuss ((26.) sowie mit einem geschickten Heber über Keeper Kevin Spenner (27.) - mit zwei Toren vorn. Die Kaiserpfälzer kamen wie umgewandelt aus der Kabine. Chris Kaufmann (58.) und Mathias Langer (60.) stellten den Gleichstand her, und die Partie war wieder völlig offen. Nach einem Foul am Baumersrodaer Vereinschef Silvio Rockstroh nutzte Kuon (80.) vom Elfmeterpunkt die Chance zum Siegtreffer. „Aufgrund der besseren ersten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung“, meinte Heiko Böttcher, Coach der Gastgeber.

FSV Klosterhäseler - SV Mertendorf II (flexibles Norweger-Modell) 4:2 (0:2). Im Duell der beiden Kellerkinder der Vorsaison - der Achte empfing den Neunten - lagen die Gäste aus dem Wethautal nach einer halben Stunde durch die Treffer von Florian Böhme und Morris Blumtritt (Elfmeter) mit 2:0 vorn. Doch der zweite Nachwende-Auswärtssieg in Klosterhäseler gelang ihnen nicht, denn in einer wilden Schlussphase trafen Joel Knorr dreimal und auch Kapitän Christoph Loos für den FSV.

Lossa/Rastenberg II - LSG Goseck 3:2 (2:1). Nach 20 Minuten führte die länderübergreifende Spielgemeinschaft durch die Treffer von Ringo Knöbel und Maximilian Riks scheinbar komfortabel mit 2:0. Doch die Gosecker, die nun wieder allein und nicht mehr gemeinsam mit Markwerben unterwegs sind, kamen durch den verwandelten Strafstoß von Marcel Proschwitz und ein Eigentor von Lucas Gerstenberger zum Ausgleich. Youngster Jonas Boblenz (89.) bescherte dem Eintracht/Union-Team aber noch die volle Punktzahl.

ESV Herrengosserstedt II - Schönburg/Possenhain/Leißling 1:2 (0:1). Auf der frisch sanierten Sportanlage in Eckartsberga musste Kreisliga-Absteiger ESV II zum Saisonstart eine knappe Niederlage hinnehmen. Tim Siebeck, Torjäger von Germania Schönburg/Possenhain, gelang für die neu gebildete Kombination mit Fortuna Leißling ein Doppelpack, und Max Nürnberger konnte für die Herrengosserstedter nur noch verkürzen.

Staffel 2: TSV Großkorbetha II - VSG Löbitz II (flexibles Norweger-Modell) 5:3 (3:0). Die neu formierte Löbitzer Reserve startet, wie der Reinsdorfer SV und Mertendorf II in der Staffel 1, im Norweger-Modell. Das heißt, dass sie bei Personalproblemen nach vorheriger Absprache mit dem jeweiligen Gegner auch in geringerer Mannschaftsstärke - zum Beispiel 9 gegen 9 (dann jedoch auf verkürztem Großfeld) oder gar 7 gegen 7 (dann auf Kleinfeld) - antreten können. Gewertet werden diese Partien dennoch. Zum Auftakt in Großkorbetha ging das VSG-Team trotz der Treffer von Maximilian Gorecki (nach Vorarbeit von Philipp Malisch), David Naujoks und Malisch leer aus. Die Gastgeber dezimierten sich selbst, weil Dave Körner (72.) wegen einer Tätlichkeit gegen Jamie Rothenhöfer die Rote Karte sah.