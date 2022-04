Rekordjahr für Kitzretter

Freyburg - Die komplett ehrenamtlich arbeitende Gruppe, die sich im Unstruttal der Rettung von Rehkitzen widmet, kann auf eine absolute Rekordsaison zurückblicken. Sage und schreibe 101 dieser Jungtiere hat das Team, das sich im vorigen September dem Tierschutzverein Freyburg angliederte, in der Periode des ersten Grünlandschnitts zwischen Anfang Mai und Anfang Juli vor Tod oder Verstümmelung durch die Mähwerke der Erntemaschinen bewahrt. Am Morgen vor der Mahd suchen die Aktivisten die betreffenden Flächen per Wärmebild-Drohne ab, um Rehkitze sowie auch Feldhasen-Junge und gefährdete Wiesenbrüter zu bergen. Bis zu einem gewissen Alter haben die genannten Tiere nämlich noch keinen Fluchtreflex ausgeprägt, sondern verharren bei nahender Gefahr regungslos.