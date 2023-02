Stürmer wechselt vom Oberligisten Zorbau zur U-23-Mannschaft der Spielvereinigung in die Regionalliga Bayern.

Zorbau/Reinsdorf - Wenn am Sonnabend in der 2. Fußball-Bundesliga das traditionsreiche Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg steigt, wird Ricky Bornschein (noch) nicht zum Kader der gastgebenden Spielvereinigung zählen. Irgendwann einmal tatsächlich vor den Sky-Kameras im großen Profifußball anzukommen, das ist aber schon das Ziel des aus Reinsdorf stammenden Stürmers, der in seiner Kindheit für den FC ZWK Nebra auf Torejagd gegangen war.