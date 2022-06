Reinsdorfer Gastronom ist Manager der Unstrut-Finne-Region

Reinsdorf - Die Ehrenurkunde „Manager der Unstrut-Finne-Region 2020“ in Würdigung seiner Verdienste für die Entwicklung der Unstrut-Finne-Region und des Burgenlandkreises sollte Erich Klukas schon viel eher, nämlich im Dezember 2020 erhalten. Die Ehrung des Inhabers des Reinsdorfer „Landhauses Zum Rosental“ durch Harri Reiche, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Aufbau Unstrut-Finne, im Beisein von Monika Joseph, Sachbearbeiterin im Wirtschaftsamt des Burgenlandkreises und in Vertretung von Amtsleiter Thomas Böhm, wurde nun in würdiger Form nachgeholt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<