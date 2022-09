Regionale Unternehmen präsentieren sich im Naumburger „Turbinenhaus“

Naumburg - Jedes Jahr verlassen mehrere Hundert Schüler in der Saale-Unstrut-Region mit einem Abschlusszeugnis die 10. Klasse. Und man fragt sich: Was wird aus denen? Es ist eine Frage, die sich vor allem viele hiesige Unternehmer stellen. Denn sie hören nichts von den Jugendlichen. „Bei uns hat sich in den vergangenen Jahren keiner beworben, weder als Koch noch als Hotelfachmann“, sagt „Euroville“-Geschäftsführer Dietmar Schwenke. Beim Naumburger Metallbauer Matthias Behnke sieht es ähnlich aus: „Wir haben zwar zwei Lehrlinge, mussten zuletzt aber aussetzen, weil keine Bewerbungen reinkamen.“