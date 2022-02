Razzia in Naumburg: Drogen und viel Bargeld in Badergasse

Naumburg - Die Domstadt war in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Ausgangspunkt von Drogenrazzien. Und so auch am Mittwoch, als sich Polizeibeamte die Wohnung eines 23-jährigen Mannes in der Naumburger Badergasse vornahmen. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel, wie Sprecherin Ulrike Diener von der Polizeiinspektion Halle am Donnerstag auf Anfrage von Naumburger Tageblatt/MZ bestätigte.

Die Polizeiaktion wurde auch zum Erfolg, denn die Beamten trafen in der Badergasse sowohl den ins Visier geratenen 23-Jährigen als auch verdächtige Substanzen an. Diese stellten sich als 170 Gramm Methamphetamin sowie 100 Gramm Cannabis heraus. Der Verdacht liegt nahe, dass weitere Mengen bereits unter die Leute gebracht worden waren, denn zusätzlich wurde ein Bargeldbetrag in Höhe von etwa 10.000 Euro gefunden, wie die Polizei mitteilt. Sichergestellt wurde zudem ein Messer, heißt es. Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, ein Haftantrag gestellt.

Da während des Einsatzes Hinweise zu weiteren Straftaten auftauchten, durchsuchten die Polizisten anschließend auch die Wohnung eines 22-Jährigen in der Naumburger Marienstraße. Dort konnten jedoch keine strafrelevanten Funde erzielt werden. (hbo)