Raubzug kurz vor Ladenschluss: Mann überfällt zehn Märkte

Am Landgericht in Halle verantwortet sich ein 49-Jähriger für mehrere Überfälle auf Supermärkten.

Halle/Naumburg - Mitte Januar war Schluss mit dem Spuk. Da soll er gerade in einem Bernburger Lidl-Markt 4.588 Euro erbeutet haben. Vorgegangen war er wie immer: Kurz vor Ladenschluss betrat er die Filiale der Discounter-Kette, täuschte einen Einkauf vor und bedrohte schließlich die Kassiererin, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Wenig später stellte ihn die Polizei an seinem Auto, den Beutel mit dem Geld aus dem Supermarkt hatte er noch in der Hand. Laut Anklage ist der 49-Jährige mit dieser Masche zwischen April 2020 und Januar 2021 an insgesamt etwa 56.600 Euro gelangt. Seit Mittwoch muss er sich deshalb vor dem Landgericht verantworten.