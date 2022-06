Raritäten zum 155. für das HCM-Archiv

Nebra - Wieder einmal hat Roswitha Hartmann, die gute Seele des Nebraer Heimathauses und Betreuerin des darin befindlichen Hedwig-Courths-Mahler-Archivs, besondere Bücher-Post erhalten. Einmal ist es ein Doppelroman der am 18. Februar 1867 in Nebra geborenen Schriftstellerin und als Weiteres eine aktuelle Sachbuchausgabe mit bibliografischer Zusammenfassung über das umfangreiche schriftstellerische Lebenswerk der Autorin sogenannter Trivialliteratur. Einen weiteren antiquarischen HCM-Roman übergab eine Nebraerin an Roswitha Hartmann. „Ich bin sehr dankbar für diese neuen Bücher und freue mich immer wieder, wenn Leute auch aus fernen Regionen auf unser Nebraer HCM-Archiv aufmerksam werden und dann sogar seltene Bücher schicken.“ Insbesondere nennt es die Nebraerin erfreulich, dass die Bücher sie rund um den 155. Geburtstag der Schriftstellerin erreicht haben.

