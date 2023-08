In Wohlmirstedt ereignete sich ein Unfall mit einem Quadfahrer, der auf seinem Fahrzeug mit der Bordsteinkante kollidiert.

Quadfahrer überschlägt und verletzt sich in Wohlmirstedt - Alkohol war mit im Spiel

Wohlmirstedt/NT/MZ - Ein Quadfahrer hat sich bei einem Unfall in Wohlmirstedt am Freitagabend verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit dem Fahrzeug gegen 23 Uhr in der Zeisdorfer Straße unterwegs, als er beim Bremsen mit dem Quad seitlich gegen die rechte Bordsteinkante knallte.

Das Quad überschlug sich; der Fahrer lag kurzzeitig unter diesem. Ein Zeuge eilte zu Hilfe und befreite den Fahrer, der laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, was ein Test feststellte. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.