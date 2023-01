Protest gegen Entscheidung der Stadt Schließung des Bades "Bulabana" in Naumburg: Mitarbeiter gehen auf die Straße

Mitarbeiter und Besucher des Sport- und Freizeitbades "Bulabana" in Naumburg haben am Montagabend gegen dessen Schließung protestiert. Oberbürgermeister Armin Müller reagierte in einer Videobotschaft.