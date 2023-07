„Hus“-Schule verabschiedet Pädagogen Prominenter Namensforscher in erster Reihe - Lehrer wird mit besonderem Gast überrascht

Hartmut Lorenz, Lehrer für Deutsch und Französisch an der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ in Naumburg, wird mit einer besonderen Überraschung in den Ruhestand verabschiedet. Welches spezielle Steckenpferd da eine Rolle spielte.