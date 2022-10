Professoren von morgen - Festakt zu 30 Jahre Naturwissenschaftlicher Zweig

Schulpforte - Lineare Regression in der mathematischen Statistik, die histologische Färbung von Knorpelgewebe oder Mikrokosmos und Makrokosmos: Was sich wie die Forschungsfelder einer Universität anhört, steht für die Schüler des naturwissenschaftlichen Zweiges der Landesschule Pforta in dieser Woche auf dem Programm. Zusammen mit dem Jubiläum „25 Jahre Tag der Technik“ begeht dieser sein ein 30-jähriges Bestehen. Bis zum Freitag finden dazu an der vom Land Sachsen-Anhalt getragenen Bildungsstätte zwölf naturwissenschaftlich-technische Workshops, vier Exkursionen in Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion statt.