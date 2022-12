Pfarrbereich Laucha Proben für Weihnachtsoratorium: Ex-Thomaskantor Schwarz singt Solo

In Laucha proben ambitionierte Laien für Aufführung der Teile 1, 3 und 6 von Bachs Weihnachtsoratorium am Freitag in Burgscheidungen. Bass-Part übernimmt Gotthold Schwarz.