Proben für Konzertreigen in der Region

Auch in diesem Jahr nehmen wieder rund 20 junge Leute an traditionellem Rüstzeit-Angebot teil.

Die Konzentration in den Gesichtern der jungen Leute ist deutlich zu sehen. Intensiv proben sie bei der Jugendsingewoche in Roßbach ein stilistisch breites Konzertprogramm mit Werken von Barock bis zu gemäßigter Moderne.

Roßbach - Die Atmosphäre ist eine schwer zu beschreibende Mischung aus einer Entspanntheit, die fast schon Urlaubsgefühle wachruft, einerseits - und sehr konzentrierter und fokussierter Arbeit andererseits. Soeben in der Probenpause haben sich zwei Teilnehmerinnen noch auf der Eingangsterrasse der Jugendbegegnungsstätte St. Michael in Roßbach lang- und locker gemacht; nun wird im großen Gemeinschaftsraum weiter an der Einstudierung einer Motette des Beethoven-Zeitgenossen Christian Heinrich Rinck gefeilt. „Da haben wir die Liedzeilen ‚Ich liege und schlafe in Frieden‘ wohl ein bisschen allzu wörtlich genommen“, witzeln die beiden jungen Frauen kurz, ehe sie mit gespannter Aufmerksamkeit den Anweisungen des vom Klavier aus dirigierenden Andreas Conrad folgen.

Andreas Conrad, neben Johannes Dickert und Detlev Küttler einer der Chorleiter, dirigiert vom Klavier aus. (Foto: Andreas Löffler)

Der Genannte, Kantor der Kirchgemeinde Zschorlau im Südwest-Zipfel Sachsens, gehört zum Leitungstrio der Sächsischen Jugendsingewoche, die auch in diesem Jahr wieder ein zehntägiges Chor- und Proben-Lager in dem Weindorf und Naumburger Ortsteil durchführt. Begründet hatte die bis ins Jahr 1986 und damit dreieinhalb Jahrzehnte zurückreichende Traditionslinie der bis 2019 in Wurzen tätige Kirchenmusikdirektor Johannes Dickert. „Ab 1993 waren wir mit unserer Jugendsingewoche alljährlich in Schönburg zu Gast. Als es dort nicht mehr möglich war, und um auch weiterhin unser inzwischen dicht geknüpftes Netzwerk vor Ort im Naumburger Land nutzen zu können, sind wir mit unserer Veranstaltung 2016 nach Roßbach umgezogen“, schildert Kantor Detlev Küttler aus dem erzgebirgischen Aue, der das Triumvirat der Chor-Pädagogen bei der Sächsischen Jugendsingewoche komplettiert.

In den Notenblättern werden handschriftlich Anmerkungen zu Besonderheiten der Interpretation eingetragen. (Foto: Andreas Löffler)

17 junge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 27 Jahren sind in diesem Jahr dem Rüstzeitangebot gefolgt. Auch wenn Musik und intensives Proben den Schwerpunkt bilden, stehen auch andere gemeinschaftliche Aktivitäten, etwa Wandertour, Spiele-, Film- oder Grillabend, auf dem Programm. Was das Stichwort gibt: Das musikalische Programm, das die jungen Leute mit ihren drei Dirigenten einstudieren und welches ab heute in mehreren Konzerten in der Region aufgeführt werden soll, ist als „work in progress“ zu betrachten, wird also erst während der Proben mit Blick auf Fähigkeiten und Neigungen der Campteilnehmer festgelegt. „Aber man verrät sicher nicht zu viel, wenn man sagt, dass wir uns stilistisch möglichst breit aufzustellen versuchen“, sagt Conrad. Von gemäßigt Modernem wie Stücken des britischen Komponisten, Dirigenten und Chorleiters John Rutter bis hin zu Barock-Werken des Italieners Antonio Lotti, der zu Bachs Zeiten lebte, könne das Spektrum reichen.

Folgende Konzerte in der Region sind geplant: Donnerstag, 26. August, 19 Uhr: Kirche Haardorf; Freitag, 27. August, 19 Uhr: Stadtkirche Teuchern; Sonnabend, 28. August, 12 Uhr: Mittagskonzert (Orgel Punkt 12) Wenzelskirche Naumburg; Sonnabend, 28. August, 17 Uhr: Marienkirche Freyburg; Sonntag, 29. August,12 Uhr: Mittagskonzert (Orgel Punkt 12) Wenzelskirche Naumburg (noch unsicher, hängt von den aktuellen pandemisch-hygienischen Möglichkeiten ab); Sonntag 29. August, 17 Uhr: Moritzkirche Naumburg. Am Sonntag, 29. August, wird der Chor im 10 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel singen.